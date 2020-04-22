Плюнувшего в полицейских британца отправили в тюрьму на полгода

https://static.news.ru/photo/54ccb636-f69c-11e9-8561-fa163e074e61_660.jpg Фото: Viktor Chernov/Global Look Press

В Лондоне суд приговорил 21-летнего парня к шести месяцам тюрьмы за плевки в сторону полицейских. Инцидент произошёл, когда стражи порядка арестовывали молодого человека за нападение на девушку и причинение ущерба её собственности.

Задержанного вели в фургон полиции, когда он заявил, что заражён коронавирусом, и плюнул в правоохранителей. Одумавшись, молодой человек сообщил, что не инфицирован COVID-19 и что у него нет никаких симптомов заболевания. В суде он признал свою вину, уточняет CNN.

В Великобритании пьяную женщину, покашлявшую на полицейского, приговорили к трём месяцам лишения свободы. Нарушительница, которая кричала, что заражена коронавирусом, признала вину, писал NEWS.ru.