Покашлявшую на полицейского пьяную британку отправили в тюрьму

https://static.news.ru/photo/54ccb636-f69c-11e9-8561-fa163e074e61_660.jpg Фото: Viktor Chernov/Global Look Press

Пьяная жительница британского Нориджа разбила чужую машину, припаркованную у вокзала, после чего начала кашлять полицейскому в лицо. 35-летняя Джоан Тёрнер заявила правоохранителю, что заражена коронавирусом.

В суде британка признала себя виновной в причинении ущерба имуществу, нападении на работника экстренной службы и в недостойном поведении в общественном месте. Её приговорили к 12 неделям тюремного заключения, уточняется в пресс-релизе.

Это дело должно служить чётким предупреждением о том, что любого, кто ведёт себя таким угрожающим образом по отношению к другим во время этой пандемии, будут ждать серьёзные последствия, — заявил представитель полиции Дейв Маршалл.

В Милане пьяная россиянка решила «повеселиться» и стала специально кашлять на стражей порядка. Полицейским пришлось обездвижить женщину, доставить в отделение и выписать штраф, писал NEWS.ru.