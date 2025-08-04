Евросоюз сознательно поставил политические интересы выше экономического благополучия, заявил NEWS.ru эксперт Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков. По его оценкам, такой курс уже обходится странам ЕС в €1 трлн и может привести к дальнейшему ухудшению ситуации.

Во сколько [разрыв сотрудничества ЕС в энергетике с РФ] можно оценить? В €1 трлн, или больше, или меньше. Здесь оценить крайне сложно. Нынешние руководители ЕС считают, что экономика вторична, что главное — политические цели отстаивать свои, что надо поддерживать Украину, а о себе думать необязательно, — пояснил Юшков.

Он отметил, что приоритетом для Брюсселя стало продвижение политических ценностей. По его словам, такая смена парадигм неминуемо ведет к тому, что уровень жизни в странах Европы снижается.

Руководители ЕС считают, что главное для них — это некие европейские ценности. Эти европейские ценности приводят к тому, что уровень жизни, в том числе в Евросоюзе, тоже понемножку снижается, экономика ухудшается. Это плата за политизацию, в том числе энергетики, — резюмировал Юшков.

Ранее заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко заявил, что Европейский союз лишился свыше €1 трлн после разрыва сотрудничества с Россией в энергетической сфере. По его словам, на эту тему существуют разные оценки, однако большинство аналитиков сходятся именно на такой сумме.