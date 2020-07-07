Петиция с требованием отставки Зеленского появилась на Украине

https://static.news.ru/photo/7bc53898-c13b-11ea-a36e-fa163e074e61_660.jpg Владимир Зеленский Фото: Hennadii Minchenko/Keystone Press Agency/Global Look Press

На сайте президента Украины появилась электронная петиция с требованием отставки действующего главы государства Владимира Зеленского.

Обращаемся к господину президенту с призывом соблюдать слова и подать в отставку или признать, что за четыре дня до второго тура 18 апреля 2020 года он солгал своим избирателям, — говорится в обращении к главе государства.

В петиции указано, что Зеленский обещал подать в отставку, если нарушит украинское законодательство. Автором обращения является политтехнолог Виктор Уколов.

В настоящее время петицию подписали более двух тысяч украинцев. По закону страны президент может рассмотреть обращение, если его подпишут 25 тысяч человек. Петиция будет активна на сайте президента ещё 92 дня.

7 июня глава Украины признался в нарушении закона «О предупреждении коррупции», поскольку не задекларировал сумму доходов от продажи облигаций внутреннего государственного займа.

Семья Зеленского получила в 2019 году денежные средства за счёт погашения стоимости облигаций внутреннего государственного займа на общую сумму в $188 тысяч, а также приобрела облигации на сумму в $191,7 тысячи. Президент должен был подать сообщения об изменениях своего имущественного состояния в течение десяти дней с момента покупки, но не сделал этого.

NEWS.ru писал, что Зеленский внёс дополнения в декларацию 2019 года. Политик добавил данные о получении 13,5 млн гривен (около $500 тысяч) от отчуждения имущества. Глава государства получил от продажи земельного участка и отчуждения недвижимого имущества 13 млн 470 тысяч гривен. Там не указывается, какое недвижимое имущество было продано.