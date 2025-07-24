Перевозивший нелегалов россиянин получил более 100 лет тюрьмы В Греции россиянин получил 118 лет тюрьмы за перевозку нелегальных мигрантов

Уроженец Челябинска обвиняется в перевозке нелегальных мигрантов в Греции, сообщает Telegram-канал Mash со ссылкой на президента Единого координационного центра поддержки соотечественников за рубежом Ивана Мельникова. Мужчину приговорили к 118 годам лишения свободы.

Как уточнил канал, 37-летний мужчина приехал в Грецию на заработки. Там он устроился моряком на яхту, однако вскоре россиянин был обманут и втянут в перевозку людей. У него также отобрали документы.

По данным канала, уроженец Челябинска попался, когда корабль с мигрантами проплывал мимо греческого острова Родос. Судно остановили местные пограничники. При этом по подобному обвинению в тюрьмах Греции находятся еще 36 россиян.

Ранее в Москве была раскрыта группировка, легализовавшая свыше тысячи мигрантов. Были задержаны четверо граждан России в возрасте от 34 до 62 лет. Установлено, что ОПГ получила доход не менее 2 млн рублей за подделку миграционных карт и оформление фиктивных трудовых патентов на работу.