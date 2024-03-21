«Перелома не будет»: генерал ВСУ осудил Зеленского и усомнился в его победе Экс-генерал ВСУ Кривонос: Зеленский не сможет переломить ход конфликта

Фото: Kay Nietfeld/dpa/Global Look Press

Владимир Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский не сможет переломить ход конфликта на территории страны, заявил генерал ВСУ в отставке Сергей Кривонос в эфире телеканала «Прямой». По его словам, действующей власти не поможет даже масштабная мобилизация.

Гражданам Украины нужно четко понять, что когда мы получаем в таком ракурсе эту информацию (о новой волне мобилизации. — NEWS.ru.), то этот вопрос может и улучшить ситуацию, но не изменит ее существенно в нашу пользу. Перелома не будет, — отметил он.

Кривонос подчеркнул, что ключевым фактором ведения боевых действий является возможность государства обеспечивать армию ресурсами. Зеленский, по его словам, с этим не справляется.

Ранее бывший лидер Украины Петр Порошенко заявил в Верховной раде, что Киев недостаточно внимания уделяет потребностям ВСУ. В особенности он раскритиковал работу правительства в части формирования фортификационных линий.

После этого депутат Госдумы Алексей Говырин высказал мнение, что Запад может поменять Владимира Зеленского на «шоколадного папу» Петра Порошенко. По его словам, «лающий» на депутатов Рады Порошенко может на что-то рассчитывать только при внешней поддержке. Парламентарий считает, что главный посыл всех «гневных тирад» политика — «при нем такого не было».

Вместе с этим Говырин отметил, что время работает на Россию, помогая брать под контроль территории. Депутат считает, что Киеву уже не помогут ни Зеленский, ни Порошенко.