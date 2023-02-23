Переговоры стран Евросоюза по санкциям закончились ничем Reuters: странам ЕС не удалось договориться о новых санкциях против России

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Страны Евросоюза не смогли прийти к единому мнению по вопросу десятого пакета антироссийских санкций, сообщает агентство Reuters. Обсуждение рестрикций продолжится в пятницу, 24 февраля, в день, когда ограничения в отношении России по планам европейских политиков должны были уже вступить в силу.

Страны ЕС не смогли договориться о санкциях в отношении России, переговоры возобновятся пятницу, — говорится в сообщении.

Согласовать санкции против России представители европейских стран пытались также 22 февраля, однако возникли разногласия. По словам дипломатических источников в Брюсселе, члены блока не смогли достигнуть соглашения по ряду вопросов, в том числе по запрету на импорт российского каучука.

Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен во время саммита ЕС — Украина заявляла, что Евросоюз введет десятый пакет антироссийских санкций в годовщину начала военной операции на Украине, 24 февраля. По ее словам, общая сумма ограничений превысит €10 млрд.

Политик отметила, что новые санкции, в частности, затронут поставки в Россию технологий, которые могут использоваться в боевых действиях на Украине. Кроме того, страны ЕС введут ограничения, которые закроют лазейки для обхода действующих рестрикций, добавила фон дер Ляйен.