В ЕС возникли проблемы с введением новых санкций к годовщине СВО Послы ЕС не смогли согласовать новые санкции против России

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Представителям стран ЕС не удалось согласовать новый пакет санкций против России, который планируется ввести в годовщину начала спецоперации на Украине 24 февраля, передает Reuters. По словам дипломатических источников в Брюсселе, члены блока не смогли достигнуть соглашения по ряду вопросов, в том числе по запрету на импорт российского каучука. Дополнительные переговоры запланированы на 23 февраля.

Есть несколько нерешенных вопросов, в том числе по каучуку и обязательствам по отчетности, — сообщил один из дипломатов ЕС.

Другой представитель Евросоюза заявил, что процесс подготовки соглашения по новым санкциям официально завершат 24 февраля.

Мы по-прежнему уверены, что завтра соглашение будет быстро достигнуто, — сказал дипломат.

Ожидается, что 10-й пакет антироссийских санкций будет включать торговые ограничения на сумму более €10 млрд, в том числе запрет на импорт в ЕС российского каучука. Кроме того, ограничения предполагают запрет экспорта из ЕС в Россию технологического оборудования и комплектующих, которые могут использованы для производства оружия.

ЕС также планирует включить в санкционный список еще 62 россиянина и 28 организаций, в том числе банки «Тинькофф», Альфа-Банк и Росбанк. Ранее глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заверял, что 10-й пакет санкций против РФ будет принят к 24 февраля.