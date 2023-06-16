«Пехота льет кровь»: Арестович о причинах неудачного контрнаступления Арестович: пехота ВСУ льет кровь, пока Запад не решается поставлять истребители F-16

Фото: МО Украины

Сухопутные войска Украины «проливают кровь» из-за того, что Запад медлит с поставками истребителей F-16, заявил в интервью журналистке Юлии Латыниной (внесена Минюстом РФ в список иноагентов) экс-советник президента республики Алексей Арестович. Он напомнил, что согласно западной военной доктрине, контрнаступление может быть успешным только при условии авиационного превосходства.

По вашей же военной доктрине, контрнаступление на подготовленную оборону может быть успешным только при условии авиационного превосходства. А у нас пехота льет кровь литрами, потому что вы думаете, давать F-16, не давать, — сказал Арестович.

Он подчеркнул, что сложно будет рассчитывать на «великие подвиги», если после текущего контрнаступления у России будет еще несколько месяцев на то, чтобы окопаться. Арестович отметил, что российские военные укрепились так, что «даже американская армия не возьмет эти укрепления».

Ранее глава Минобороны ФРГ Борис Писториус заявил, что Берлин может изменить позицию по поставкам Киеву истребителей F-16. Он предположил, что Берлин определится с этим вопросом в течение ближайших двух недель. Писториус также отверг возможность передачи Киеву крылатых ракет Taurus в обозримой перспективе.