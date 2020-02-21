https://static.news.ru/photo/f1f0f556-54a4-11ea-99f2-fa163e074e61_660.jpg Фото: AP Photo/Christophe Ena/ТАСС

Российский художник-акционист Пётр Павленский заявил о непричастности Александры де Таддео к публикации видео интимного характера, героем которого, предположительно, является бывший кандидат в мэры Парижа Бенжамен Гриво.

В интервью CNN россиянин заявил , что в ноябре 2019 года нашёл запись на компьютере девушки, после чего украл её. По словам Павленского, де Таддео не знала о произошедшем до того момента, когда он обнародовал съёмку.

Она не знала, что я нашёл и украл видео, — сказал Павленский.

Художника подозревают во вмешательстве в личную жизнь политика Бенжамена Гриво. По версии следствия, француз отправил свои интимные видео подруге Павленского Александре де Таддео. Позже эти материалы попали в Сеть, ответственность за это взял россиянин. По его утверждению, ранее Гриво состоял в отношениях с девушкой. После публикации записи Гриво снял свою кандидатуру с выборов, писал NEWS.ru. Павленскому и де Таддео предъявлены обвинения.