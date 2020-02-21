Российский художник-акционист Пётр Павленский заявил о непричастности Александры де Таддео к публикации видео интимного характера, героем которого, предположительно, является бывший кандидат в мэры Парижа Бенжамен Гриво.
В интервью CNN россиянин
Она не знала, что я нашёл и украл видео, — сказал Павленский.
Художника подозревают во вмешательстве в личную жизнь политика Бенжамена Гриво. По версии следствия, француз отправил свои интимные видео подруге Павленского Александре де Таддео. Позже эти материалы попали в Сеть, ответственность за это взял россиянин. По его утверждению, ранее Гриво состоял в отношениях с девушкой. После публикации записи Гриво снял свою кандидатуру с выборов, писал NEWS.ru. Павленскому и де Таддео предъявлены обвинения.
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