https://static.news.ru/photo/4da6a578-4f08-11ea-ac7b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Global Look Press

Французский политик, член партии «Вперёд, республика!» Бенжамен Гриво заявил, что решил не баллотироваться на пост градоначальника столицы республики.

Причиной стали «недостойные нападки» на его личную жизнь. Ранее в Сети российским художником-акционистом Петром Павленским были опубликованы компрометирующие мужчину сообщения и видео сексуального характера.

Гриво заявил, что его семья более года подвергалась клеветническим заявлениям, лжи, анонимным атакам, раскрытию секретных частных разговоров, а также угрозам расправой. Политик посчитал, что ситуация зашла слишком далеко.

Ранее NEWS.ru писал, что олимпийский чемпион, бывший глава Олимпийского комитета Венгрии Жолт Боркаи покинул пост мэра города Дьёр, который занимал с 2006 года. Причиной стал секс-скандал. В Сети появилась запись, на которой экс-спортсмен развлекается на роскошной яхте в компании проституток.