Французский политик, член партии «Вперёд, республика!» Бенжамен Гриво заявил, что решил не баллотироваться на пост градоначальника столицы республики.
Причиной стали «недостойные нападки» на его личную жизнь. Ранее в Сети российским художником-акционистом Петром Павленским были опубликованы компрометирующие мужчину сообщения и видео сексуального характера.
Гриво заявил, что его семья более года подвергалась клеветническим заявлениям, лжи, анонимным атакам, раскрытию секретных частных разговоров, а также угрозам расправой. Политик посчитал, что ситуация зашла слишком далеко.
Ранее NEWS.ru писал, что олимпийский чемпион, бывший глава Олимпийского комитета Венгрии Жолт Боркаи покинул пост мэра города Дьёр, который занимал с 2006 года. Причиной стал секс-скандал. В Сети появилась запись, на которой экс-спортсмен развлекается на роскошной яхте в компании проституток.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен