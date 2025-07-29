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29 июля 2025 в 23:18

«Открыть ворота Армении»: Ереван предложил новый способ развития страны

Президент Армении Хачатурян предложил открыть ворота Сюникской области

Ваагн Хачатурян Ваагн Хачатурян Фото: president.am

Президент Армении Ваагн Хачатурян заявил о необходимости «открыть ворота» Сюникской области для развития страны. Этот регион связывает основную территорию Азербайджана с Нахичеванской автономией через армянские земли.

Инициатива прозвучала на фоне заявления спецпредставителя США Томаса Баррака о готовности Вашингтона управлять так называемым Зангезурским коридором. Однако пресс-секретарь армянского премьера Назели Багдасарян подчеркнула, что Ереван не обсуждает передачу контроля над своей территорией третьим сторонам, назвав подобную лексику «неприемлемой».

Сюник станет воротами Армении для дальнейшего развития. Если нам удастся открыть ворота Сюника, я имею в виду возможности 43 километров дороги, значит, будьте уверены, что будущее даст нам очень большие возможности, — отметил Хачатурян во время визита в регион.

Ранее Хачатурян подписал законы, позволяющие национализировать компанию «Электросети Армении», принадлежащую арестованному предпринимателю Самвелу Карапетяну. В самой компании назвали процесс национализации незаконным, пообещав бороться всеми доступными средствами.

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