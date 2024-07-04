«Отчет перед Байденом»: военэксперт назвал сроки контрнаступления ВСУ Военный эксперт Баранец: ВСУ могут начать контрнаступление осенью

Фото: МО Украины

Вооруженные силы Украины могут начать контрнаступление осенью, считает военный обозреватель «Комсомольской правды» Виктор Баранец. В беседе с NEWS.ru эксперт уточнил, что к этому времени в Киеве ожидают поставку истребителей F-16. По его мнению, контрнаступление — это отчет перед президентом США Джо Байденом.

О грядущем контрнаступлении, как и о первом провалившемся, в Киеве стали говорить за полгода. В Киеве и на Западе все чаще называют август-сентябрь. Это генеральное сражение своего рода отчет перед Байденом, идущим на выборы, о том, что его горы денег и оружия используются украинской армией, — пояснил Баранец.

Эксперт отметил, что пока неизвестно, где ВСУ будут дислоцировать первую партию F-16 – в Польше, Румынии или на Украине. Он также уточнил, что к осени должна прийти новая партия оружия. Баранец при этом усмотрел элементы политической игры в заявлениях президента Украины Владимира Зеленского об отсутствии оружия у некоторых бригад.

«Давайте побыстрее оружие, и мы приурочим победу над Россией как раз к вашим выборам, старик». Здесь очень серьезно работает политическая составляющая. Байден одним из пунктов своей предвыборной программы назвал победу над Россией на поле боя. Американский избиратель может задаться вопросом: «Ты дал за наш счет море денег и оружие Украине, а где результаты, Байден?» — заключил военный обозреватель.

Зеленский ранее заявил, что на Украине 14 бригад ВСУ не имеют должного объема вооружений, из-за чего они вынуждены простаивать. По его словам, в каждой бригаде числится от одной до восьми тысяч человек.