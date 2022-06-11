«Остаемся человеками»: жителям Херсона пообещали списать все долги Замглавы ВГА Херсонской области Стремоусов пообещал списать все долги жителям региона

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Заместитель председателя Херсонской военно-гражданской администрации Кирилл Стремоусов пообещал списать все долги жителям региона. В ходе трансляции, которую политик вел в своем Telegram-канале, он сообщил, что задолженности, которые остались у мирных граждан от «украино-нацистских» банков, будут погашены. Он пояснил, что в первую очередь это коснется незащищенных слоев населения: пенсионеров и многодетных семей.

Скорее всего все долги, которые остались у вас после коллекторов и прочих разных украино-нацистских банков, будут списаны. Это все будет относиться к справедливому и социальному равенству не только богатых людей, но и тех, кто хочет жить в ладу с Богом, с матерью-природой и с пониманием, что мы остаемся человеками независимо от нашего статуса, — заявил Стремоусов.

15 марта Минобороны РФ сообщило о взятии под контроль всей территории Херсонской области, а также города Балаклея в Харьковской области. 28 мая херсонские власти закрыли границы с украинскими регионами, находящимися под контролем Киева. Они объяснили это желанием обеспечить безопасность жителей.

Также регион перешел на использование только российской мобильной связи и интернета, в магазинах производятся расчеты в рублях наряду с украинской гривной. Кроме того, в регионе ввели московское время.