Запорожье и Херсонская область перешли на российскую мобильную связь

Фото Ilya Galakhov/Global Look Press

Запорожская и Херсонская области перешли на использование только российской мобильной связи и интернета, рассказал РИА Новости советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков. Накануне жители этих регионов лишились сотовой связи из-за обстрелов ВСУ.

Очередной киевский теракт обрушил связь в Херсонской и Запорожской областях. Россия же сыграла на опережение. На освобождённых территориях уже исключительно российский интернет и связь, — сказал собеседник агентства.

Он напомнил, что в своё время жители Крыма оказались в аналогичной ситуации, когда украинские власти без предупреждения отключили мобильную связь на полуострове. Подобное ожидалось и в этот раз, поэтому переход на российскую связь и интернет был обеспечен оперативно. Жителям освобождённых областей достаточно приобрести поступившие в продажу sim-карты.

Ранее сообщалось, что военно-гражданская администрация Херсонской области обратилась к Москве с просьбой использовать возможности российских телекоммуникационных компаний для восстановления сотовой связи в регионе. До этого в регионе работали как украинские, так и российские сотовые операторы.