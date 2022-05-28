Херсонская область перешла на московское время

Херсонская область перешла на московское время, передаёт РИА Новости со ссылкой на замглавы военно-гражданской администрации региона Кирилла Стремоусова. Область, начиная с этого года, перестанет переходить на зимнее время, как это делается на Украине. Днём ранее руководство Запорожской области сообщило о переходе на московское время .

Москва — это центр времени Херсонской области, — сказал Стремоусов в интервью агентству.

Ранее пресс-секретарь военно-гражданской администрации области Сергей Мороз рассказал, что один из российских сотовых операторов впервые начал официально продавать сим-карты с кодом РФ +7 в Херсоне. Сим-карты российских сотовых операторов на территории региона появились в продаже впервые. Однако Мороз не стал говорить, какой именно российский оператор занялся продажами.