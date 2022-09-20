Опубликовано видео заговорившего на русском венгерского дипломата в ООН

Фото: Eskinder Debebe/UN Photo/Global Look Press

Чаба Кереши

В Сети появилось видео, как венгерский дипломат, председатель 77-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке Чаба Кереши заговорил по-русски во время открытия заседания, кадры публикует Telegram-канал Zvezdanews. Дипломат напомнил о рекордном уровне инфляции и о нестабильной ситуации во всем мире.

Инфляция тем временем находится на самом высоком за 40 лет уровне. Четверть всего населения земли проживает в районах, охваченных конфликтами, боевыми действиями и политической нестабильности. Редко, когда насилие по всему миру бывало столь жестоким, — заявил Кереши.

Чаба Кереши — выпускник Московского государственного института международных отношений (МГИМО), он свободно владеет английским, русским, французским и арабским языками.

Ранее стало известно, что глава Министерства иностранных дел Венгрии Петер Сийярто призвал Евросоюз прекратить разговоры о восьмом пакете санкций против России. Министр отметил, что новые рестрикции могут привести к очередному обострению энергетического кризиса в Европе.