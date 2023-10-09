Опубликовано видео штурма российскими десантниками блиндажа ВСУ

Фото: МО РФ

Ивановские десантники штурмом взяли блиндаж Вооруженных сил Украины к северу от Артёмовска, сообщает RT. Как отмечается, позиция врага была окружена, в ней находилось 15 украинских военнослужащих. Пятеро из них сдались в плен.

Уточняется, что российские бойцы совершили рейд в координации с операторами БПЛА.

О том, что военнослужащие ВСУ попали в плен под Артёмовском, ранее сообщили в российском Министерстве обороны. Отмечается, что группа, находившаяся в блиндаже, проходила обучение в Великобритании. В штурме помимо ивановских десантников участвовало подразделение «Шторм». Уточняется, что российским бойцам удалось подойти к позициям противника незамеченными.

Ранее экс-сотрудник ЦРУ Ларри Джонсон заявил, что российские силы заманили ВСУ в котел в районе Купянска, и предрек украинским войскам крупное поражение. По его словам, ВСУ лишены возможности пополнять свои запасы, и у них осталось только два выхода: сдаться либо умереть. Эксперт считает, что это будет одно из самых крупных поражений для Украины.

В понедельник, 9 октября, губернатор Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что российские военные уничтожили позиции пехоты ВСУ в районе населенного пункта Малые Щербаки. По его словам, все находившиеся там бойцы противника погибли. Также он опубликовал кадры, на которых запечатлен момент удара. В Минобороны России эту информацию не комментировали.