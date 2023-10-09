Российские военные пленили пять обученных в Великобритании солдат ВСУ

Фото: МО РФ

Военнослужащие Вооруженных сил России взяли в плен пять украинских солдат, проходивших обучение на территории Великобритании, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление представителей Минобороны РФ. По данным ведомства, солдаты ВСУ находились в опорном пункте в районе Артемовска. Их взяли в плен в ходе штурма, проводившегося ивановскими десантниками из подразделения «Шторм».

Ивановские десантники захватили в плен военнослужащих ВСУ, проходивших первичную военную подготовку в Великобритании, — сообщили в министерстве.

В пресс-службе ведомства уточнили, что десантникам удалось подойти к позициям противника незамеченными. В ходе боя им удалось закрепиться на опорном пункте. Отмечается, что ивановские десантники успешно выполняют все поставленные перед ними задачи по уничтожению украинских формирований, пытающихся обойти Артемовск с севера.

Как сообщалось ранее, российские военнослужащие успешно уничтожили украинский дот с пулеметом. Позиция противника находилась в районе Авдеевки. Как утверждает корреспондент телеканала РЕН ТВ Семен Еремин, удары по доту наносились с помощью FPV-дронов, ставших для ВСУ «настоящей головной болью».