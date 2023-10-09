Подрыв позиций пехоты ВСУ в лесополосе под Запорожьем сняли на видео Балицкий: ВС России уничтожили позиции ВСУ в Малых Щербаках

Фото: МО РФ

Боевая работа расчетов РСЗО «Ураган»

Российские военные уничтожили позиции пехоты ВСУ в районе населенного пункта Малые Щербаки Запорожской области, сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Евгений Балицкий. По его словам, все находившиеся там бойцы противника погибли. Он опубликовал кадры, на которых запечатлен момент удара. В Минобороны России эту информацию не комментировали.

Сегодня силами отряда расчет БПЛА обнаружил позицию пехоты противника в районе Малых Щербаков. Группа противника полностью уничтожена. Продолжаем наблюдать бездумные перемещения врага — небольшими группами, без поддержки и четких задач их продолжают бросать на убой. Наши же подразделения продолжают слаженную работу, — написал Балицкий.

Ранее в Министерстве обороны РФ заявили, что силы ПВО сбили штурмовик Су-25 Воздушных сил ВСУ в Запорожской области. По данным ведомства, самолет был уничтожен в районе Преображенки Ореховского района.

До этого военный эксперт Борис Рожин рассказал, что украинская армия потеряла танк Leopard в зоне военных действий на Запорожском направлении. Он опубликовал кадры с уничтоженной российскими военными бронетехникой немецкого производства.