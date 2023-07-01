Опубликовано видео крушения здания, подожженного демонстрантами во Франции Во французском Монтаржи обрушилось подожженное демонстрантами здание

Фото: Gao Jing/XinHua/Global Look Press

Во французском городе Монтаржи обрушилось здание, которое в ходе протестов подожгли демонстранты. В небольшом городе с населением в 13 000 человек в период массовых погромов с 29 на 30 июня были сожжены три здания, передает канал TV1.

Полиция несколько часов подвергалась обстрелам. В общей сложности 80 магазинов в центре города были разграблены несколькими сотнями разбушевавшихся человек. В том числе сгорела городская аптека. Владелец Бруно Шатон, переехавший сюда шесть лет назад, признался в комментарии, что его бизнес уничтожен.

В ночь на 30 июня массовые погромы произошли во многих городах Франции. Причиной беспорядков стало убийство 17-летнего подростка полицией в Париже. Молодой человек отказался подчиниться требования жандармов.

Президент Франции Эммануэль Макрон отложил официальный визит в Германию, который был намечен на 2–4 июля. Уточняется, что французский глава был вынужден перенести встречу из-аз непрекращающихся массовых протестов в стране.

Ранее на фоне беспорядков во Франции Макрон был вынужден срочно покинуть саммит Евросовета в Брюсселе. Лидер страны отправился в Париж, чтобы провести заседание межведомственной кризисной группы.