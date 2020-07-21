Опубликован британский доклад о «российском вмешательстве»

https://static.news.ru/photo/2518f02c-cb39-11ea-a5f3-fa163e074e61_660.jpg Фото: Tim Ireland/Xinhua/Global Look Press

Опубликован доклад о якобы имевшем место вмешательстве РФ во внутреннюю политику Великобритании. Его публикация стала возможной после утверждения нового состава парламентского комитета по деятельности служб разведки и безопасности.

Члены этого комитета утверждают, что олигархи из России отмывают в Лондоне незаконные средства и продвигают интересы своей страны, в связи с чем требуется расширить полномочия спецслужб для борьбы с «российским шпионажем» и незаконными финансовыми сделками.

Другие страны должны вместе с Соединённым Королевством начать действовать более решительно, чтобы предпринимаемые Путиным действия имели свою цену. Ответ на инцидент в Солсбери не должен стать моментом наивысшего международного единства в противостоянии российской угрозе, — говорится в сопровождающем доклад заявлении членов комитета.

В самом же документе указано, что комитет должен способствовать «созданию широкой международной коалиции, готовой быстро и решительно отвечать на российскую агрессию».

Разведсообщество должно получить необходимые инструменты и получить лучшую возможность бороться с этим очень сильным противником. Это означает новую нормативную базу для борьбы со шпионажем, с незаконными финансовыми сделками российской элиты и с посредниками, поддерживающими эту деятельность, — подчёркивается в 50-страничном документе.

Как писал NEWS.ru, Лондон считает, что Россия предпринимала попытки повлиять на итоги британских парламентских выборов 2019 года, заявил глава МИД Соединённого Королевства Доминик Рааб. По его словам, такой вывод был сделан на основании тщательного анализа. По данным правительства Великобритании, российские силы предпринимали попытки вмешаться в голосование, «активно распространяя незаконно полученные и ставшие доступными в результате утечки правительственные документы». Рааб также подчеркнул, что эти попытки не были частью «широкомасштабной кампании» по вмешательству в демократические процессы. Речь идёт об обнародовании документа о ходе торговых переговоров между Великобританией и США, который скомпрометировал правящую Консервативную партию.