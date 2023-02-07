«Они говорят правду»: Боррель признался, что поддерживает иноагентов в РФ Боррель: ЕС оказывает поддержку российским СМИ-иноагентам

Фото: Nicolas Landemard/Keystone Press Agency/Global Look Press

Жозеп Боррель

Евросоюз активно поддерживает российские СМИ, которых Минюст РФ включил в список иноагентов, заявил в ходе конференции по борьбе с дезинформацией верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель. Он сказал, что указанные издания «говорят правду» и потому в Европе им предоставляют практическую помощь. Трансляция конференции ведется на YouTube-канале Европейской службы внешних связей.

Мы активно им [СМИ-иноагентам] помогаем, мы стоим на стороне российских независимых СМИ, защитников прав человека и гражданского общества. И это не просто риторика. Я не могу раскрывать детали, но, поверьте мне, именно мы поддерживаем их в практическом ключе. Не могу сказать, как именно, поскольку окажу им дурную услугу, — сказал Боррель.

Ранее Минюст России внес пятерых человек в список иностранных агентов. В их число попали блогер Николай Соболев (внесен Минюстом РФ в список иноагентов), ведущий YouTube-канала «Популярная политика» Александр Макашенец (внесен Минюстом РФ в список иноагентов), координатор движения «Свободная Ингрия» Павел Мезерин (внесен Минюстом РФ в список иноагентов), авторы романов «Лето в пионерском галстуке» и «О чем молчит ласточка» Елена Прокашева (внесена Минюстом РФ в список иноагентов) и Екатерина Дудко (внесена Минюстом РФ в список иноагентов).