Во Франции подсчитали количество протестующих против пенсионной реформы BFM: во Франции 480 тысяч человек вышли на митинг против пенсионной реформы

Фото: Bruno Levesque / Keystone Press Agency / Global Look Press

Во Франции 480 тысяч человек вышли в среду на демонстрацию против предлагаемой правительством пенсионной реформы, сообщил телеканал BFM со ссылкой на МВД республики. По информации издания, данные касаются всех участников, которые вышли на акции по всей стране. Отмечается, что с начала января в стране прошли восемь протестных волн против скандального закона.

По данным профсоюзов, в протестах по всей стране приняли участие 1,7 миллиона человек. В Париже прозвучали призывы принять участие в акции манифестации, которая пройдет 16 марта у здания Национального собрания, где должно пройти финальное голосование по законопроекту о пенсионной реформе.

Пенсионная реформа является одним из основных детищ президента Франции Эммануэля Макрона. Она предполагает постепенное повышение возраста выхода на пенсию к 2030 году с 62 до 64 лет. Повышение коснется всех французов, родившихся начиная с сентября 1961 года.

В минувшую субботу, 11 марта, во Франции прошла седьмая общенациональная забастовка против пенсионной реформы. В МВД республики сообщили, что в демонстрациях по всей Франции участвовали порядка 368 тысяч человек. В Париже в ходе митинга против повышения пенсионного возраста полиция задержала 32 человека. Отмечается, что задержания происходили по разным причинам, в том числе за ношение оружия и применение насилия.

9 марта французский сенат, несмотря на протесты, одобрил статью реформы о повышении пенсионного возраста.