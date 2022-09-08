Окессонные: идущие к власти правые хотят сделать Швецию снова великой Впервые за современную историю к власти в Швеции могут прийти националисты, выросшие из антимигрантских группировок

Фото: Fredrik Persson/Tt/Global Look Press

В Швеции, где столетиями у власти находятся умеренно-центристские партии, грядет политическая революция: на выборах, которые пройдут в ближайшее воскресенье, может победить крайне правая партия, обещающая очистить страну от иммигрантов и сделать Швецию снова великой. NEWS.ru выяснил, как может измениться эта провинциальная скандинавская страна в случае прихода к власти националистов и не попробуют ли они взять реванш за Полтавскую битву.

Дата 11 сентября может стать для Швеции примерно тем же, чем это же число 21 год назад стало для Соединенных Штатов: точкой отсчета, разделяющей национальную историю на до и после. Опросы общественного мнения показывают, что впервые, может быть, со времен Карла XII, большинство в риксдаге (парламенте) окажется у «Шведских демократов» (SD) — партии из настолько крайней части политического спектра, что ее до сих пор мало кто воспринимал всерьез.

Название партии очень обманчиво — ничем, что шведы (и вообще европейцы) привыкли считать демократией, в программе SD и не пахнет. Лидер SD Джимми Окессон по своей эстетике и лозунгам похож скорее на уличного фюрера, чем на лидера парламентского большинства. Собственно, Окессон и не пытается скрывать, что свою тактику и манеры ведения предвыборной кампании он позаимствовал у Дональда Трампа. Чего стоит хотя бы его заявление на прошедшем в четверг митинге в Хельсингборге, где лидер SD призвал свою аудиторию «сделать Швецию снова великой».

Пришло время для народа Швеции дать нам шанс сделать страну снова великой, успешной и безопасной. Для этого мы депортируем понаехавших в Швецию преступников. Здесь просто нечего обсуждать, — бросал Окессон призывы в толпу, которая отвечает ему аплодисментами.

Широко известна шутка о том, что после поражения от России в Полтавской битве в начале XVIII века шведская монархия сошла с мировой сцены и заняла самое лучшее место в партере. Судя по предвыборной кампании, «Шведские демократы» всерьез намерены вернуть страну из зрительного зала на место актеров мировой политики. И многие шведы, за столетия изрядно уставшие от стереотипного восприятия своей страны как сытой, спокойной, но смертельно скучной, готовы дать SD тот самый шанс, который выпустил из рук Карл XII.

Фото: Christine Olsson/Tt/Global Look Press Магдалена Андерссон

Согласно последнему перед выборами опросу, SD (22% респондентов готовы отдать за нее голоса) идет практически ноздря в ноздрю с пока правящими социал-демократами (28%) во главе с премьер-министром Магдаленой Андерссон. По иронии судьбы название второй партии тоже сокращенно пишется как SD, так что некоторые невнимательные избиратели могут по ошибке проголосовать не за ту партию. Но у «эсдеков»-националистов имеется резерв в виде других партий праворадикального толка, которого нет у «эсдеков»-центристов. Сторонники мелких правых партий, понимая, что у тех нет шансов пройти в парламент, могут отдать свои голоса партии Окессона, тем самым завоевав для нее если не первое, то второе место в риксдаге (вместе с возможностью делать любые инициативы социал-демократов непроходными, если те не нравятся националистам).

На сегодня в риксдаге есть три партии меньшинства, и если к ним присоединится SD, правые партии получают достаточное число голосов, чтобы, блокируясь, проводить свою политику, столь непривычную для толерантной Швеции. Что такой сценарий совершенно реалистичен, показывает хронология опросов общественного мнения: начиная с апреля 2022 года рейтинг социал-демократов пусть медленно, по несколько процентов, но снижается, в то время как влияние националистов (не только SD) такими же маленькими шажками растет. Эта синхронность, кстати, показывает, что разочаровывающиеся в центристах шведы уходят не в никуда, а именно на сторону правых популистов.

Правда, даже в случае победы на выборах Окессон вряд ли может претендовать на позицию премьер-министра, потому что его партнеры по потенциальной коалиции (правые центристы, христианские демократы и либералы) уже имеют собственную кандидатуру на этот пост —Ульфа Кристерссона. Каждая из этой тройки по отдельности набирает в два-три раза меньше голосов, чем SD, но вместе взятые они в состоянии отодвинуть Окессона от главного (после монаршего номинального престола) кресла в стране.

Но даже просто в позиции лидера парламентской оппозиции (не говоря уже о варианте, если SD с другими оппозиционными партиями станет большинством) Окессон имеет ресурсы переформатировать политику Швеции, как внутреннюю, так и внешнюю, до неузнаваемости. Страна и при нынешнем составе парламента уже совершила исторический разворот от трехвекового нейтралитета к членству в НАТО.

И это только первая ласточка, считают националисты. Они обещают, что двери Швеции закроются для «цветных» иммигрантов — наглухо, без исключений, а уже прибывших в страну депортируют. Для «своих» «эсдеки» тоже готовят новшества: Окессон обещает прекратить нянчиться с правонарушителями и преступниками, сократить финансирование всевозможных программ их реабилитации и «перековки» и направить высвободившиеся средства на финансирование полиции и расширение тюрем. Лидер националистов вообще рисует Швецию как страну, где повсеместно орудуют банды уличных преступников (разумеется, состоящие из мигрантов), а правящие социал-демократы «боятся называть вещи своими именами».

Из «позитивного» он обещает снизить цены на бензин (в Скандинавских странах они самые высокие в Европе).

Фото: Tim Aro/Tt/Global Look Press Лидер партии шведских демократов Джимми Окессон

О том, какое место в шведском политическом мейнстриме занимает Джонни Окессон и его партия, говорит такой факт: полдюжины шведских политологов, а также иммиграционных адвокатов, с которыми связался NEWS.ru, не пожелали говорить об этом политике. Все они объяснили свой отказ тем, что для такого деятеля, как лидер «расистской партии», будет слишком много чести обсуждать его деятельность. Но финский эксперт по странам Скандинавии Йохан Бекман сказал NEWS.ru, что подобное отвращение его шведских коллег к фигуре Окессона преувеличено, поскольку рост популярности правых популистов не сугубо шведский феномен, он наблюдается во всех Скандинавских странах несколько последних лет.

Да, Окессона его оппоненты называют расистом и фашистом в пылу политической дискуссии, но это слишком резкое для него определение. Он действительно противник чрезмерно либерального отношения к нелегальным мигрантам, и это можно объяснить тем, что из всех европейских стран Швеция в самом деле мягче всего относится к беженцам. На мой взгляд, его обещания «сделать Швецию снова великой» звучат, мягко говоря, смешно, потому что никто не знает, что это такое — великая Швеция и когда она таковой была. Но Окессон, конечно, никакой не фашист. Объективно говоря, его следует причислять к евроскептикам, антиглобалистам, сторонникам большей национальной самостоятельности своих стран. Йохам Бекман обществовед, публицист (Финляндия)

Похожие по идеологии партии ранее уже застолбили места в парламентах Финляндии, Эстонии, Дании. Однако тамошние правые выглядят почти умеренными по сравнению с SD, родословная которой берет начало от неонацистской группировки, терроризировавшей мигрантов в 1990-х годах. И от некоторых родимых пятен уличных погромщиков SD, похоже, не избавилась и сейчас, когда у нее появилась возможность войти в число шведского политического мейнстрима.