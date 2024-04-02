Охрана заблокировала свалку из-за случайно выброшенных миллиардов Daily Mail: охрана оградила свалку в Уэльсе из-за диска с тысячами биткоинов

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В валлийском городе Ньюпорт из-за случайно выброшенного диска с биткоинами на сумму почти $2 млрд охрана заблокировала местную свалку, пишет Daily Mail. По информации журналистов, активы принадлежат инвестору Джеймсу Холлуэлсу.

Инцидент произошел около 10 лет назад, когда девушка бизнесмена выкинула диск с данными для доступа к биткоин-кошельку во время уборки. Мужчина долгое время пытался узнать, куда делся ценный носитель.

Однако когда потерянная вещь нашлась, администрация свалки решила поставить охрану, чтобы не дать Холлуэлсу начать поиски диска, уточнили журналисты. Активы на пропавшем диске сегодня оцениваются примерно в полтора миллиарда фунтов стерлингов, добавили авторы статьи.

Ранее Басманный суд Москвы заключил под стражу Кристину Ляховенко, бывшую коллегу экс-главы следственного отдела по Тверскому району столицы ГСУ СК Марата Тамбиева, который обвинялся в вымогательстве более тысячи биткоинов у хакеров из Infraud Organization. Женщину подозревали в получении взятки, превышении должностных полномочий и фальсификации доказательств. Из-за скандала Ляховенко была уволена с поста старшего следователя следственного отдела по Тверскому району.