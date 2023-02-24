Одна из стран ЕС может заблокировать десятый пакет санкций против России RMF: Польша может заблокировать десятый пакет санкций против России

Фото: IMAGO/Christian Spicker/Global Look press

Польша может заблокировать десятый пакет санкций Евросоюза против России, сообщает радио RMF со ссылкой на высокопоставленного польского дипломата. Такое решение Варшава может принять, поскольку ее не устраивает содержание документа, а рестрикции кажутся стране слабыми.

Польша готова заблокировать 10-й пакет санкций ЕС. <...> Таким образом она хочет заставить его усилить. Окончательное решение сегодня примет премьер-министр Матеуш Моравецкий, — сообщил польский дипломат.

Он добавил, что Варшава готова к тому, что ее обвинят в блокировании санкций, однако она полагает, что Германия при поддержке Италии стремится смягчить рестрикций, с чем Польша не может согласиться.

Издание ранее Politico сообщило, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан угрожал наложить вето на десятый пакет санкций ЕС, если Брюссель не исключит четырех россиян из черных списков. Имена россиян и причины требований Венгрии не были названы.

До этого глава Евросовета Шарль Мишель заявил, что все основные санкции в отношении России Евросоюз уже ввел. Он добавил, что теперь каждый следующий пакет будет направлен на «затягивание петли» и предотвращение попыток обхода ограничений.