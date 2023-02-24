Польша может заблокировать десятый пакет санкций Евросоюза против России, сообщает радио RMF со ссылкой на высокопоставленного польского дипломата. Такое решение Варшава может принять, поскольку ее не устраивает содержание документа, а рестрикции кажутся стране слабыми.
Польша готова заблокировать 10-й пакет санкций ЕС. <...> Таким образом она хочет заставить его усилить. Окончательное решение сегодня примет премьер-министр Матеуш Моравецкий, — сообщил польский дипломат.
Он добавил, что Варшава готова к тому, что ее обвинят в блокировании санкций, однако она полагает, что Германия при поддержке Италии стремится смягчить рестрикций, с чем Польша не может согласиться.
Издание ранее Politico сообщило, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан угрожал наложить вето на десятый пакет санкций ЕС, если Брюссель не исключит четырех россиян из черных списков. Имена россиян и причины требований Венгрии не были названы.
До этого глава Евросовета Шарль Мишель заявил, что все основные санкции в отношении России Евросоюз уже ввел. Он добавил, что теперь каждый следующий пакет будет направлен на «затягивание петли» и предотвращение попыток обхода ограничений.