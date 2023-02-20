В Европе пообещали «затягивать петлю» санкций против России Глава Евросовета Мишель заявил, что ЕС уже ввел основные санкции против России

Фото: Nicolas Maeterlinck/Keystone Press Agency/Global Look Press

Шарль Мишель

Все основные санкции в отношении России Евросоюз уже ввел, заявил в интервью бельгийскому изданию LeSoir глава Евросовета Шарль Мишель. Он добавил, что теперь каждый следующий пакет будет направлен на «затягивание петли» и предотвращение попыток обхода рестрикций.

Каждый следующий пакет направлен на затягивание петли и предотвращение попыток обхода (санкций. — NEWS.ru). Но главное уже было сделано, потому что мы ввели санкции против ископаемого топлива, — сказал он.

Мишель подчеркнул, что не так много остается из «дополнительных вещей», когда приняты главные меры.

Ранее сообщалось, что Евросоюз в рамках десятого пакета антироссийских санкций может запретить вывоз в Россию сантехнических товаров, таких как биде, чаши унитазов и смывные бачки. Кроме того, ЕС, вероятно, введет запрет на экспорт в РФ светодиодов, вилочных погрузчиков, дымовых труб, кирпичей, шин, конопляной пряжи, машин для сортировки почты, а также каминных горшков.

Агентство Bloomberg также сообщило, что в Евросоюзе рассматривают возможноcть введения ограничений в отношении Росбанка, Альфа-Банка, банка «Тинькофф» и Фонда национального благоcостояния РФ в рамках десятого пакета санкций. По информации агентства, Брюссель также хочет заставить европейские банки предоставлять информацию об активах ЦБ Роcсии.