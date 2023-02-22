Страна — «саботажник Путина» потребовала снять санкции с четырех россиян Венгрия потребовала снять санкции ЕС с четырех россиян, пригрозив правом вето на 10-й пакет санкций

Фото: Attila Volgyi/XinHua/Global Look Press

Виктор Орбан

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан угрожает наложить вето на 10-й пакет санкций Евросоюза, если Брюссель не исключит четырех россиян из черных списков, сообщили Politico три дипломата, знакомые с ходом обсуждений. Прийти к компромиссу с Венгрией, которую издание называет «саботажником Путина», по этому вопросу пока не удалось. Имена россиян и причины требований Венгрии не называются.

Премьер Венгрии Виктор Орбан снова угрожает наложить вето на продление санкций ЕС, требуя исключения четырех человек из санкционного списка, — сказано в материале.

Венгрия также выступает против поддержанного другими странами предложения об увеличении периода продления санкций с 6 до 12 месяцев. Как отмечается в материале, это даст Будапешту меньше возможностей торпедировать санкции и сорвать решения ЕС. При этом высокопоставленные дипломаты и официальные лица признают, что обеспокоены ситуацией, которая может сложиться летом 2024 года, когда Венгрия примет председательство в Совете ЕС.

Венгрия фактически стала саботажником Путина, — констатирует издание.

Ранее Орбан поставил под сомнение возможность победы Украины в конфликте с Россией, а также ее жизнеспособность как суверенного государства. По его мнению, необходимо убедить Киев как можно скорее перейти от боевых действий к переговорам. Также премьер Венгрии заявил, что президент России Владимир Путин не проиграет в конфликте с Киевом, поскольку не может себе этого позволить. Украина же превратится в неуправляемые развалины, поэтому Западу не стоит претендовать на нее как приз.