Оценена вероятность высылки посла Украины из ФРГ из-за фразы про колбасу Политолог Калачёв оценил вероятность высылки посла Украины из ФРГ из-за фразы про колбасу

Фото Сергей Булкин/NEWS.ru

Несмотря на неуклюжесть заявления посла Украины в Германии Андрея Мельника, назвавшего канцлера ФРГ Олафа Шольца «обиженной ливерной колбасой», дипломат не будет выдворен из страны. Такое мнение в беседе с NEWS.ru выразил политолог Константин Калачёв. По его мнению, с учётом падения рейтинга канцлера и позиции оппозиционного Христианско-демократического союза (ХДС) у этого заявления есть «аудитория и поклонники».

То, что «Альтернатива для Германии» пытается этим воспользоваться, это понятно. Эта партия Украину не поддерживает. Улучшению отношений подобные слова посла Украины в Германии не способствуют, однако мы помним, что до этого, например, Киев отказался принимать президента ФРГ из-за его ранее «пророссийской позиции». Тут уже целая тенденция, — сказал Калачёв.

По его мнению, дальнейшие шаги Берлина должны показать, ухудшились отношения Германии и Украины или нет.

Если Германия будет доставлять тяжёлое вооружение Украине, будет в числе тех, кто поддерживает эмбарго на российскую нефть, значит, результат есть, неважно, как он достигнут. Если Германия прекратит поддержку, то это другая история, — подытожил политолог.

Мельник, комментируя отказ Шольца отправиться на встречу в Киев, заявил: канцлер ведёт себя как «обиженная ливерная колбаса». Шольц своё решение не ехать на Украину объяснил как раз тем, что украинский президент Владимир Зеленский ранее отказался принять в Киеве Штайнмайера.

Позднее депутат бундестага от партии «Альтернатива для Германии» Штефан Койтер заявил, что Мельника следует выдворить из ФРГ. По его мнению, дипломат позволил себе неприемлемые слова в адрес Шольца.