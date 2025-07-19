Оборонный завод в Шостке оказался под ударом Шарий: завод «Звезда» в Шостке атаковали не менее 12 корректируемыми бомбами

По производящему боеприпасы заводу «Звезда» в городе Шостка Сумской области продолжаются авиаудары, сообщает украинский блогер Анатолий Шарий. По его данным, с начала атаки по предприятию выпустили не менее 12 корректируемых авиационных бомб (КАБ). Минобороны РФ данную информацию не комментировало.

Местные сообщают, что по Шосткинскому заводу по производству боеприпасов «Зирка» продолжают лететь КАБы. Уже прилетело около 12-ти, — написал Шарий.

Ранее российские войска нанесли удар по складу боеприпасов ВСУ в Краматорске. По известным данным, попадание вызвало мощную вторичную детонацию, что подтверждает поражение цели. Минобороны РФ информацию не комментировало.

До этого оборонное ведомство сообщило о серии высокоточных ударов по военным объектам Украины с 12 по 18 июля. Российские войска поразили пять ключевых целей, включая предприятия ВПК, военкоматы (ТЦК), склады боеприпасов и ГСМ, а также места базирования БПЛА. Особое внимание уделялось инфраструктуре военных аэродромов и пунктам дислокации ВСУ, включая формирования иностранных наемников.