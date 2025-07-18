Названо число групповых ударов ВС России по Украине за неделю Минобороны: ВС РФ нанесли пять групповых ударов по целям на Украине за неделю

Российская армия нанесла пять групповых высокоточных ударов по военным объектам на Украине за минувшую неделю, сообщили в Министерстве обороны РФ. Там пояснили, что, в частности, были поражены территориальные центры комплектования (ТЦК, аналог военкоматов) и предприятия ВПК страны.

С 12 по 18 июля Вооруженными силами Российской Федерации нанесено пять групповых ударов высокоточным оружием воздушного базирования и ударными беспилотными летательными аппаратами, в результате которых поражены предприятия военно-промышленного комплекса Украины, объекты инфраструктуры военных аэродромов, — сказано в сообщении.

Помимо этого, ВС РФ успешно поразили места сборки и хранения морских и воздушных беспилотников, арсеналы, склады ГСМ. Также под удары попали пункты временной дислокации Вооруженных сил Украины, националистических подразделений и иностранных наемников, добавили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что российская армия форсировала реку Волчью и прорвала оборону ВСУ в Волчанске Харьковской области. Отмечалось, что под контроль группировки войск «Север» уже перешли маслоэкстракционный завод и автовокзал. Минобороны России не комментировало эту информацию.

Прежде глава Чечни Рамзан Кадыров сообщал, что ВС РФ ликвидировали опорный пункт украинских войск в Волчанске. По его словам, воздушная разведка обнаружила позиции, а операторы ударных дронов быстро «превратили их в воспоминание».