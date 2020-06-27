Новым премьером Ирландии станет Михол Мартин

https://static.news.ru/photo/8157bb80-b8b9-11ea-b13a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Фото: pixabay.com/ru/users/richardmc-183438

Ирландский парламент избрал нового премьер-министра. Им станет представитель либеральной партии «Фианна фойл» Михол Мартин.

Избрание премьер-министром Республики Ирландия — это величайшая честь <...>. Я ощущаю большой груз ответственности и обязуюсь работать день и ночь со своими коллегами в правительстве, чтобы реализовать огромный потенциал нашей нации, — цитирует его Reuters.

За Мартина проголосовали 93 члена парламента, а 63 человека высказались против него. Однако спустя 2,5 года его сменит на этом посту Лео Варадкар. Такое решение было прописано в рамках межпартийного соглашения.

Как ранее информировал NEWS.ru, две крупнейшие партии Ирландии, получившие почти одинаковое количество мест на парламентских выборах, договорились с «зелёными» о ротации на посту главы правительства.