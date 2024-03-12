Новый смертельный вирус обнаружили у пингвинов вблизи Антарктиды Daily Star: британские ученые нашли потенциально смертельный вирус у пингвинов

Фото: Pius Koller/imagebroker.com/Global Look Press

Ученые британского Агентство по охране здоровья животных и растений обнаружили потенциально смертельное заболевание птичьим гриппом у королевских пингвинов вблизи замерзших берегов Антарктиды, сообщает Daily Star. По данным газеты, вирус H5N1 нашли на острове Южная Георгия после того, как в октябре 2023 года погибло несколько птиц породы бурый поморник.

Как выяснили специалисты, до этого вирус был замечен у слоновых и пушных тюленей и даже распространился на антарктических крачек и странствующих альбатросов. Теперь болезнь подхватили пять королевских пингвинов на южном побережье Южной Георгии и пять пингвинов-генту с Птичьего острова. Больные птицы были обследованы учеными в Великобритании, в Международной референс-лаборатории по птичьему гриппу в Вейбридже.

Эксперты опасаются, что зимой, когда пингвины прижимаются друг к другу, ситуация может ухудшиться. Они считают, что вирус могли принести птицы, прилетевшие из Южной Америки. Отмечается, что несмотря на минимальные риски для здоровья людей, вирус угрожает уникальным экосистемам Антарктики.

Ранее сообщалось, что ученые из Пекинского химико-технологического университета и научно-исследовательского центра клинической медицины создали и заразили подопытных мышей «двоюродным братом» возбудителя COVID-19. Все лабораторные животные умерли за восемь дней.