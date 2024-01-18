Китайские ученые создали смертоносного «брата» COVID-19 NYP: китайские ученые создали новый штамм коронавируса со 100%-ной смертностью

Фото: Hu Huhu/XinHua/GlobaL Look Press

Ученые из Пекинского химико-технологического университета и научно-исследовательского центра клинической медицины создали и заразили подопытных мышей «двоюродным братом» возбудителя COVID-19, сообщила автор New York Post Кэтрин Донлеви со ссылкой на исследование. По ее данным, все лабораторные животные умерли за восемь дней.

За несколько дней до смерти мыши быстро теряли вес, принимали сгорбленную позу и двигались крайне вяло. За день до смерти их глаза становились полностью белыми, — указала журналистка.

Также из материалов исследования следует, что ученые ввели подопытным человеческий ген для облегчения проникновения вируса. В результате он атаковал жизненно важные органы грызунов, в том числе мозг, легкие, глаза и костную ткань. Научное сообщество уже осудило эксперимент китайских ученых, посчитав его «опасным и бессмысленным».

Ранее вирусолог и молекулярный биолог, член-корреспондент РАН Петр Чумаков выразил мнение, что вирус птичьего гриппа H5N1 может стать «болезнью Х». По его словам, вакцины от этой инфекции уже существуют.

Врач объяснил, что подобный вирус можно вывести с помощью селекции на клетках человека или сделать с помощью генетических модификаций. Он подчеркнул, что в случае начала пандемии производство вакцины от этого штамма гриппа можно быстро масштабировать, адаптировав ее для человека.