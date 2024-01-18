Вирусолог рассказал, какая инфекция может стать «болезнью Х» Вирусолог Чумаков: «болезнью Х» может стать вирус птичьего гриппа H5N1

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Вирус птичьего гриппа H5N1 может стать «болезнью Х», заявил в беседе с aif.ru вирусолог и молекулярный биолог, член-корреспондент РАН Петр Чумаков. По его словам, вакцины от этой инфекции уже существует.

Вирус птичьего гриппа H5N1 идеален для новой пандемии. Нужно лишь, чтобы он стал легко передаваться от человека к человеку. <..> Подобный вирус можно вывести с помощью селекции на клетках человека или сделать с помощью генетических модификаций, — предупредил эксперт.

Он подчеркнул, что в случае начала пандемии производство вакцины от этого штамма гриппа можно быстро масштабировать, адаптировав ее для человека. Вирусолог отметил, что нынешнее обсуждение «болезни Х» напомнило ему события октября 2019 года, как раз перед появлением COVID-19, когда на Всемирном экономическом форуме обсуждалось так называемое Событие-201. Тогда оно было представлено как учения на случай некоей опасной пандемии. Организаторами обсуждения были ВЭФ, а также Фонд Билла и Мелинды Гейтс.

Все это крайне выгодно большим фармацевтическим компаниям. Такое впечатление, что бизнес на инфекциях ставят на поток. К тому же это эффективный способ манипулирования обществом, — сделал вывод вирусолог.

Ранее в Роспотребнадзоре предположили, что заявление о «болезни Х», внесенное в повестку ВЭФ, может иметь не медицинские, а экономические основания. В ведомстве в связи с этим предложили не распространять панические слухи о некоей новой болезни.