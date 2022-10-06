Назван нобелевский лауреат по литературе Французская писательница Анни Эрно получила Нобелевскую премию по литературе

Фото: Horst Galuschka, via www.imago-i/www.imago-images.de/Global Look Press

Анни Эрно

Нобелевскую премию по литературе получила французская писательница Анни Эрно, сообщил в Twitter Нобелевский комитет. Эрно стала 15-м писателем из Франции, удостоившимся премии. Последний раз французский беллетрист награждался Нобелевской премией в 2014 году, им был Патрик Модиано.

Анни Эрно награждается Нобелевской премией за мужество и хирургическую точность, с которыми она раскрывает истоки, отчуждение и коллективные ограничения личной памяти, — указано в поздравительном сообщении.

Писательница родилась в Лилльбонне 1 сентября 1940 года. Несколько ее романов — «Во власти», «Событие», «Женщина» — переведены на русский.

В прошлом году лауреатом Нобелевской премии по литературе был объявлен танзанийский писатель Абдулразак Гурна. Его творчество посвящено судьбам беженцев.

Ранее стало известно, что Нобелевскую премию по физике получили француз Ален Аспект, американец Джон Клаузер и австриец Антон Цайлингер. Лауреатами по химии стали американцы Каролин Бертоцци и Барри Шарплессу, а также датчанин Мортену Мелдалу. Ученые награждены за «разработку методов клик-химии и биоортогональной химии».