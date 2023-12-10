Нидерланды снова начали покупать российский газ Нидерланды после перерыва в три месяца закупили у России СПГ на €109 млн

Фото: Anton Kavashkin/Russian Look/Global Look Press

Нидерланды в сентябре возобновили покупку у России сжиженного природного газа, сообщает РИА Новости со ссылкой на статистические данные этой страны. Амстердам не закупал российский газ на протяжении трех месяцев.

Агентство напомнило, что в апреле министр по вопросам климата и энергетики Нидерландов Роб Йеттен объявил о работе правительства над прекращением импорта СПГ из России. Уже в следующем месяце закупка российского голубого топлива резко снизилась на 30%, а в июне и вовсе прекратилась. Пауза продолжалась все лето, хотя до этого подобных случаев остановки поставок не было.

При этом уже в сентябре Нидерланды вновь начали импортировать российский газ, обратило внимание агентство. Страна приобрела 211,5 млн кубометров топлива стоимостью €109 млн. Таким образом импорт СПГ из России вырос на 5,3% в месячном выражении — до $410,5 млн.

Ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц возложил на Россию ответственность за отказ Европы от закупок российского газа. По его словам, впоследствии Германия лишилась половины голубого топлива, а ЕС недосчитался 120 млрд кубометров углеводородов.

До этого издание The Telegraph со ссылкой на данные Евростата писало, что Эстония и Литва закупили российского сжиженного природного газа более чем на €6 млрд, несмотря на обещания отказаться от поставок из РФ. Газета отмечала, что в целом количество прибывающих в Европу танкеров с российским СПГ только возросло.