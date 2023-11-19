Раскрыты объемы закупок газа из России после обещаний ЕС отказаться от него Telegraph: Эстония и Литва закупили российского газа на €6,1 млрд

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Эстония и Литва закупили российского сжиженного природного газа на €6,1 млрд, несмотря на обещания отказаться от топлива из РФ, сообщила газета Telegraph со ссылкой на данные Евростата. В целом количество судов с российским СПГ также возросло, уточняется в отчете.

Несмотря на обещание отказаться от использования российского ископаемого топлива, число грузовых судов, перевозящих СПГ из России в Европу, выросло, — пишет газета.

За 2023 год европейские страны оплатили более половины от объемов экспортируемого Россией газа. Крупнейшими покупателями стали Испания и Франция, которые уступают лишь Китаю. За ними следует Бельгия.

Согласно данным Евростата, Испания потратила на российский газ €1,8 млрд, Франция — €1,5 млрд, а Бельгия — €1,36 млрд. Газета в свою очередь подчеркнула, что топливо из РФ продолжают ввозить даже самые ярые сторонники Украины.

Ранее глава «Газпрома» Алексей Миллер также сообщал, что российское топливо продолжают закупать даже «отказавшиеся» от него страны. По его словам, компания поставляет газ на австрийский хаб, который перенаправляет его в страны Евросоюза и Юго-Восточной Европы. Подобные разменные своповые операции достаточно распространены, добавил он.