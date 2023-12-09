Шольц возложил на Москву вину за отказ Европы от российского газа

Фото: Flashpic/Keystone Press Agency/Global Look Press

Олаф Шольц

Канцлер ФРГ Олаф Шольц возложил на Россию ответственность за отказ Европы от закупок российского газа, передает РИА Новости. По его словам, впоследствии Германия лишилась половины голубого топлива, а ЕС недосчитался 120 млрд кубометров углеводородов.

Это имеет последствия для цен на энергию! — сказал Шольц.

Ранее ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков заявил, что Россию вытесняют с газового рынка Европы. По словам эксперта, чтобы газ продавался на границе с ЕС, придется либо переносить точку сдачи приемки, либо менять контракты. Юшков не исключил, что от запрета поставок пострадает компания НОВАТЭК, которая является основным акционером проекта «Ямал СПГ».

Издание The Telegraph со ссылкой на данные Евростата писало, что Эстония и Литва закупили российского сжиженного природного газа более чем на €6 млрд, несмотря на обещания отказаться от поставок из РФ. Газета отмечала, что в целом количество прибывающих в Европу танкеров с российским СПГ только возросло.

Чехия с октября возобновила закупки российского природного газа, несмотря на запрет, о чем заявил министр промышленности и торговли страны Йозеф Сикела. По его словам, поставки газа из РФ не подпадают под санкции Евросоюза, поскольку отдельные страны все еще не могут полностью отказаться от них.