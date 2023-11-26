В Чехии заявили о возобновлении закупок российского газа Министр Сикела: чешские фирмы возобновили закупки природного газа из России

Фото: Frank Hoermann / Sven Simon/Global Look Press

В октябре чешские компании возобновили закупки российского природного газа, несмотря на запрет, заявил министр промышленности и торговли Чехии Йозеф Сикела. На своей странице в соцсети Facebook (деятельность в РФ запрещена) он отметил, что страна не нуждается в этих закупках, так как запасы на зиму уже есть. При этом министр подчеркнул, что экспорт российского энергоресурса в Евросоюз не подпадает под санкции, поскольку некоторые страны по-прежнему не могут без него обойтись.

Мы узнали, что с октября некоторые торговые компании начали поставлять нам газ из России. По данным на конец октября, в общем объеме поставок за 2023 год российский газ составляет 1,2%, — сообщил Сикела.

Ранее отчет испанской энергетической компании Enagas показал, что Россия заняла третье место по объемам поставок газа в Испанию. По словам аналитиков, в период с января по октябрь правительство Испании закупило у России эквивалент 60 770 1 ГВт⋅ч сжиженного природного газа. В 2022 году было закуплено 42 453 1 ГВт⋅ч.

Несмотря на введенные против России санкции, отечественные компании продолжают поставлять за рубеж различные товары и ресурсы. По словам министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова, США закупают у России уран и критические материалы. В то же время Вашингтон навязывает европейским государствам невыгодные условия, вынуждая их отказываться от российского природного газа.