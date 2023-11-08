Лавров рассказал, какие товары закупают США у России Лавров заявил о покупке российского урана властями США

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Сергей Лавров

Правительство США продолжает покупать у России уран и критические материалы, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, выступая на посольском круглом столе по тематике украинского урегулирования. По словам главы дипломатического ведомства, которые приводит ТАСС, Вашингтон также навязывает странам Евросоюза дорогой природный газ, вынуждая европейцев переводить предприятия за океан.

Лавров отметил, что власти США также вынуждают европейские государства отказываться от российских товаров и ресурсов.

Вашингтон, по сути дела, разоряет своих европейских вассалов и дает заработать своему военно-промышленному комплексу. <...> Заставляя ЕС отказаться от всего российского, Вашингтон продолжает при этом покупать у России уран и другие критические материалы, — рассказал министр.

Помощник министра энергетики США Кэтрин Хафф ранее заявила, что зависимость страны от российского ядерного топлива является критической для национальной безопасности. По ее словам, Вашингтон закупает у российских поставщиков по меньшей мере 20% топлива.