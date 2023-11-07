В США признали зависимость от ядерного топлива из России В Минэнерго США заявили о критической зависимости от ядерного топлива из России

Зависимость Соединенных Штатов Америки от российского ядерного топлива назвали критической для национальной безопасности, об этом газете Financial Times заявила помощник главы Минэнерго США Кэтрин Хафф. По ее словам, Вашингтон закупает у поставщиков из России как минимум 20% такого топлива.

Без действий Россия продолжит удерживать этот рынок <...> это действительно важно для национальной безопасности, климата и нашей энергетической независимости, — сказала Хафф.

Кроме того, Хафф утверждает, что использование ядерного топлива наносит ущерб климату в Штатах. Также помощник министра энергетики признала, что РФ контролирует около 50% мировых мощностей по обогащению в области атомной энергетики и много лет с успехом работала над подрывом американской цепочки ядерных поставок, «выбрасывая дешевую продукцию из обогащенного урана на мировые рынки».

В Минэнерго США «серьезно озабочены» тем, что почти 20% топлива, которое используется реакторами США, получают по контрактам с российскими поставщиками.

Ранее попытки Штатов и других западных стран отказаться от российского урана не принесли желаемого результата. Bloomberg уточняло, что на Западе активно избегают введения санкций в отношении госкорпорации Росатом, которая является крупнейшим поставщиком урана.