Зависимость Соединенных Штатов Америки от российского ядерного топлива назвали критической для национальной безопасности, об этом газете Financial Times заявила помощник главы Минэнерго США Кэтрин Хафф. По ее словам, Вашингтон закупает у поставщиков из России как минимум 20% такого топлива.
Без действий Россия продолжит удерживать этот рынок <...> это действительно важно для национальной безопасности, климата и нашей энергетической независимости, — сказала Хафф.
Кроме того, Хафф утверждает, что использование ядерного топлива наносит ущерб климату в Штатах. Также помощник министра энергетики признала, что РФ контролирует около 50% мировых мощностей по обогащению в области атомной энергетики и много лет с успехом работала над подрывом американской цепочки ядерных поставок, «выбрасывая дешевую продукцию из обогащенного урана на мировые рынки».
В Минэнерго США «серьезно озабочены» тем, что почти 20% топлива, которое используется реакторами США, получают по контрактам с российскими поставщиками.
Ранее попытки Штатов и других западных стран отказаться от российского урана не принесли желаемого результата. Bloomberg уточняло, что на Западе активно избегают введения санкций в отношении госкорпорации Росатом, которая является крупнейшим поставщиком урана.