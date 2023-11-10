Россия стала третьим по объемам поставщиком газа в Испанию Enagas: Испания увеличила закупки газа у России на 43%

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Россия заняла третье место по объемам поставок газа в Испанию, увеличив их на 43% в 2023 году, сообщает ТАСС со ссылкой на отчет испанской энергетической компании Enagas. По словам аналитиков, в период с января по октябрь правительство Испании закупило у России эквивалент 60 770 1 ГВт⋅ч сжиженного природного газа. В 2022 году было закуплено 42 453 1 ГВт⋅ч.

Первое место в рейтинге поставщиков газа в Испанию занял Алжир. При этом подчеркивается, что в июне 2023 года Россия стала лидером по данному показателю. В посольстве России в Мадриде считают, что причиной роста объемов закупок стало нежелание правительства Испании отказываться от выгодной сделки, заключенной между ПАО «Новатэк» и компанией Naturgy. По условиям соглашения, Россия поставляет стране газ по цене ниже рыночных котировок.

Несмотря на введенные против России санкции, отечественные компании продолжают поставлять за рубеж различные товары и ресурсы. По словам министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова, США закупают у России уран и критические материалы. В то же время Вашингтон навязывает европейским государствам невыгодные условия, вынуждая их отказываться от российского природного газа.