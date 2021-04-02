Нидерланды полностью приостановили вакцинацию AstraZenecа

https://static.news.ru/photo/d1bbdf5e-9476-11eb-aa72-96000091f725_660.jpg Фото: Fabian Strauch/dpa/Global Look Press

Власти Нидерландов решили временно прекратить прививать от коронавируса все категории населения препаратом AstraZeneca.

Нидерландские муниципальные медицинские центры теперь полностью прекратили вводить вакцины AstraZeneca. <...> Этот шаг был предпринят в консультации с Министерством здравоохранения, социального обеспечения и спорта и агентством общественного здравоохранения, — пишут журналисты NL Times.

Ранее в стране было принято решение остановить вакцинацию людей моложе 60 лет препаратом AstraZeneca. Это произошло из-за большого количества побочных эффектов, кроме того, исследовательский центр Lareb, установил, что привитая от коронавируса этим препаратом женщина умерла из-за образования тромбов.

Случаи тромбоза после использования препарата AstraZeneca были выявлены в Германии. Осложнения обнаружились у двух мужчин в возрасте 36 и 57 лет и у 29 женщин в возрасте от 20 до 63 лет. Кроме того, в 19 случаях было зафиксировано снижение уровня тромбоцитов, а девять человек скончались.

Как писал NEWS.ru, семь жителей Великобритании скончались после прививки AstraZeneca из-за образования тромбов. Об этом заявили в Агентстве по контролю за лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения (MHRA) Соединённого Королевства. Глава агентства Джун Рэйн заверила журналистов, что риск развития подобных осложнений крайне низкий, кроме того, польза от использования AstraZeneca перевешивает любые риски.