Нидерланды отменили гей-парад из-за коронавируса

https://static.news.ru/photo/a81bf370-d4c6-11ea-9e0d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Romy Arroyo Fernandez/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

В Нидерландах из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции отменили проведение традиционного гей-парада, запланированного на начало августа.

Ежегодно мероприятие, проходящее на протяжении нескольких дней, сопровождается вечеринками, концертами и массовыми гуляниями. Самым громким событием является парад на каналах Амстердама, в котором участвуют 80 лодок, передаёт «Укринформ».

Однако в этом году организаторы решили не проводить парад из-за запрета массовых мероприятий. Ожидается, что очередной гей-парад пройдёт в августе следующего года.

Как ранее писал NEWS.ru, власти Москвы отказали сообществу ЛГБТ в проведении гей-парада. Заявку на несколько мероприятий подавал активист Николай Алексеев. Он планировал провести ещё три митинга на тематику нетрадиционных отношений, чтобы привлечь внимание к проблеме дискриминации представителей сообщества.