Нидерланды отменили гей-парад из-за коронавируса

В Нидерландах из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции отменили проведение традиционного гей-парада, запланированного на начало августа.
Ежегодно мероприятие, проходящее на протяжении нескольких дней, сопровождается вечеринками, концертами и массовыми гуляниями. Самым громким событием является парад на каналах Амстердама, в котором участвуют 80 лодок,
Однако в этом году организаторы решили не проводить парад из-за запрета массовых мероприятий. Ожидается, что очередной гей-парад пройдёт в августе следующего года.
Как ранее писал NEWS.ru, власти Москвы отказали сообществу ЛГБТ в проведении гей-парада. Заявку на несколько мероприятий подавал активист Николай Алексеев. Он планировал провести ещё три митинга на тематику нетрадиционных отношений, чтобы привлечь внимание к проблеме дискриминации представителей сообщества.
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