Нидерланды фиксируют максимальный прирост новых случаев COVID-19

https://static.news.ru/photo/e2af4ca2-f443-11ea-af47-fa163e074e61_660.jpg Фото: Robin Utrecht/Keystone Press Agency/Global Look Press

Власти Нидерландов за минувшие 24 часа зафиксировали 1,2 тыс. новых случаев заражения коронавирусной инфекцией нового типа (COVID-19). Это максимальный прирост пациентов в стране с конца апреля 2020 года.

Всего за эту неделю в европейской стране зарегистрировали свыше 6,5 тысячи случаев COVID-19, тогда как за прошлые семь дней показатель составлял 4 тысячи, передаёт «Интерфакс» со ссылкой на западные СМИ. За всё время пандемии в Нидерландах выявили около 80 тыс. заболевших, 6,2 тыс. из них умерли.

Накануне в Индии зафиксировали второй подряд антирекорд по суточному приросту случаев заражения коронавирусом. За последние 24 часа выявлено 96,5 тысячи заболевших. Днём ранее этот показатель составлял 95,7 тысячи человек. В общей сложности число инфицированных в стране составляет более 4,5 млн. В больницах находятся свыше 943,4 тысячи пациентов с COVID-19, выздоровели более 3,5 млн человек. По количеству заболевших лидируют штаты Махараштра, Андхра-Прадеш и Тамиланд.

Ранее NEWS.ru сообщал, что грузинский кабмин в связи с ухудшившейся ситуацией по коронавирусу решил перенести начало учебного года в школах и вузах крупных городов с 15 сентября на 1 октября. Об этом заявил глава правительства Грузии Георгий Гахария на брифинге.

Решение касается городов Тбилиси, Кутаиси, Рустави, Зугдиди, Гори, Поти и Батуми. Министр здравоохранения Екатерина Тикарадзе позже добавила, что с 15 сентября по 1 октября школьники и студенты должны будут заняться учёбой в дистанционном формате. Детские сады также заработают с 1 октября.