Власти Грузии перенесли начало учебного года

https://static.news.ru/photo/ce3b0212-f42e-11ea-9c14-fa163e074e61_660.jpg Фото: W. Korall/imageBROKER.com/Global Look Press

Грузинский кабмин в связи с ухудшившейся ситуацией по коронавирусу решил перенести начало учебного года в школах и вузах крупных городов с 15 сентября на 1 октября.

Об этом заявил глава правительства Грузии Георгий Гахария на брифинге, передаёт ТАСС. Решение касается городов Тбилиси, Кутаиси, Рустави, Зугдиди, Гори, Поти и Батуми. Министр здравоохранения Екатерина Тикарадзе позже добавила, что с 15 сентября по 1 октября школьники и студенты должны будут заняться учёбой в дистанционном формате. Детские сады также заработают с 1 октября.

Ранее из-за ухудшающейся эпидемиологической обстановки в Грузии запретили празднование свадеб, поминок, юбилеев и прочие торжества как на открытом воздухе, так и в помещениях. До 1 ноября отложено открытие театров, кинотеатров и детских развлекательных центров. С 1 сентября в стране резко увеличился суточный прирост заражённых коронавирусом — до 30–40 человек. 10 сентября Гахария констатировал приход второй волны коронавируса, писал NEWS.ru.

За время пандемии в Грузии выявлено 1917 случаев COVID-19 при 19 летальных исходах.