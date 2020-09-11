Власти Грузии перенесли начало учебного года

Грузинский кабмин в связи с ухудшившейся ситуацией по коронавирусу решил перенести начало учебного года в школах и вузах крупных городов с 15 сентября на 1 октября.
Об этом заявил глава правительства Грузии Георгий Гахария на брифинге,
Ранее из-за ухудшающейся эпидемиологической обстановки в Грузии запретили празднование свадеб, поминок, юбилеев и прочие торжества как на открытом воздухе, так и в помещениях. До 1 ноября отложено открытие театров, кинотеатров и детских развлекательных центров. С 1 сентября в стране резко увеличился суточный прирост заражённых коронавирусом — до 30–40 человек. 10 сентября Гахария констатировал приход второй волны коронавируса, писал NEWS.ru.
За время пандемии в Грузии выявлено 1917 случаев COVID-19 при 19 летальных исходах.
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