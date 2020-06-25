Немецкий политик оценил поправки к Конституции РФ

https://static.news.ru/photo/716c0f2a-b6eb-11ea-a3cc-fa163e074e61_660.jpg Фото: Игорь Иванко​/АГН «Москва»

Экс-заместитель председателя Парламентской ассамблеи ОБСЕ, бывший статс-секретарь Министерства обороны ФРГ Вилли Виммер, комментируя поправки к Конституции РФ, отметил, что некоторые из них уже давно используются в европейских законах. Например, расширенные полномочия парламента давно стали «политической реальностью».

По его словам, новые полномочия парламента могут повлиять на политический курс России в будущем.

На этом фоне благодаря усилению своих полномочий и ответственности парламент сможет сосредоточить свои усилия на налаживании отношений на федеральном и международном уровне. Остаётся только надеяться, что это действительно произойдёт, — заявил немецкий политик в разговоре с RT.

Он подчеркнул, что уже долгое время «западные СМИ не дают объективной оценки российской действительности».

Суровой критике подвергаются и президент, и поправки к Конституции. Но всё это не имеет ничего общего с реальностью, а лишь отражает намерения западной прессы, — считает Виммер.

Изменения в Основной закон приняты Федеральным собранием, одобрены всеми региональными парламентами и утверждены президентом, но не вступят в силу до общероссийского голосования — новой процедуры, которую ввели специально для голосования по поправкам.

Поправки содержат инициативу депутата Госдумы Валентины Терешковой, которая предполагает отказ от учёта предыдущих сроков Владимира Путина (в настоящее время идёт его четвёртый по счёту срок и второй подряд после избрания в 2012 году). Это позволит президенту снова занять свой пост после принятия поправок.

В тексте документа говорится, что предлагаемые Путиным поправки, ограничивающие число президентских сроков двумя, не препятствуют переизбранию политика, занимающего пост главы государства на момент изменения Основного закона. Число предыдущих президентских сроков не будет иметь значения.

Глава государства во время выступления в Госдуме заявил, что власть президента не должна быть связана с одним человеком. По его словам, для развития России нужна сменяемость власти. При этом он поддержал обнуление собственных сроков.

Сразу же после выступления президента в Госдуме депутаты поддержали включение инициативы в поправки к Конституции, а затем приняли эти поправки во втором чтении. На следующий день изменения были приняты в третьем чтении и одобрены Советом Федерации, писал NEWS.ru.