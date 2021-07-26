Нелегальные мигранты устроили бунт в Литве

Нелегальные мигранты, которые были задержаны в Литве на границе с Белоруссией, устроили бунт в местах размещения. Об этом сообщает Sputnik Литва.

Отмечается, что мигранты устроили беспорядки в Алитусском районе. Задержанные размещены в здании недействующей школы. Всего их около 160 человек.

Советник министра внутренних дел Литвы Лина Лауринайтите-Григене рассказала, что ситуация произошла из-за недовольства мигрантов условиями содержания. Они были против ограничения времени, в течение которого можно находиться на улице. Также они требовали вернуть мобильные телефоны.

Кроме того, пограничникам Друскининкая и сотрудникам Службы общественной безопасности пришлось успокаивать мигрантов, проживающих в палаточном городке. Около 60 мигрантов конфликтовали из-за мест в палатках.

Ранее МИД Литвы раскрыл гражданство бегущих из Белоруссии нелегалов. Наибольшую долю мигрантов, которые пытаются нелегально проникнуть в Литву с территории Белоруссии, составляют граждане Ирака. Общее число нелегалов, которые были задержаны Вильнюсом с начала этого года при пересечении белорусско-литовской границы, достигает 2430 человек.